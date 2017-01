Op weg van lokale belangen naar Twents belang via de Rode Loper

Hengelo - In de regio Twente steekt het regionale belang uit boven de lokale. Dit concludeert bestuursvoorzitter Boomkamp van de Saxion Hogeschool naar aanleiding van de jaarlijkse Rode Loper-bijeenkomst. In tegenstelling tot de drie eerdere edities werd dit jaar geen winnaar gekozen uit een aantal genomineerden, maar werden Twentse successen uitgevent. Geheel in de geest van de tijd werd over Twentse ambassadeurs gesproken.

De ambassadeurs hebben in het afgelopen jaar een (inter)nationale aansprekende prijs, erkenning of nominatie ontvangen voor innovatie en ondernemerschap. Het gaat om Ter Steege Groep, Team Nijhuis, SciSports, Yalp, Space53 en Z-Tech. Ze zijn her en der in Twente gevestigd, wat Boomkamp tot zijn ontboezeming bracht dat het regionale bebelang boven het lokale uitstijgt. Zijn gevolgtrekking: 'Dus op naar een nieuwe Agenda van Twente!'

Voor leidslieden der genoemde bedrijven/ambassadeurs was op het podium de rode loper uitgerold. Ze onderstreepten het belang van de kracht van ondernemers, de combi van hightech/maakindustrie en arbeidsethos. Ook kwam gedeputeerde Van Hijum wezenskenmerken. Hij benadrukte het belang van investeringen in smart industry, het menselijk kapitaal en de technische kennis in deze regio.

De Rode Loper is een initiatief van Twente Branding, bij welke organisatie de reclamepersinficatie verwndert doordat marketingoeroe Noltus plaatsmaakt voor communicatieadviseur Kuipers.