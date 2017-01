Van Veldhuizen over stad/regio: bekken van welvaart, geen vergiet'

Enschede - De veertien Twentse gemeenten moeten blijven investeren in een Agenda voor Twente, vooral met het oog op jeugd en werk, dus toekomst. Deze boodschap had burgemeester Van Veldhuizen van Enschede vanavond voor stad en ommeland. 'Het kan ook niet anders en het is noodzakelijk', aldus de burgemeester in zijn nieuwjaarstoespraak in het stadhuis.'Het aantal mensen dat kan werken – de beroepsbevolking - zal hier niet groeien. De economische groei zal dus moeten komen uit een hogere arbeidsproductiviteit. Slimme dingen, slimmer maken. Dat zal van landbouw tot composieten, van drones tot circulaire economie moeten gebeuren, willen we mee blijven doen in wereldwijde markten en zo uit de economische groei die dat met zich mee brengt, de inkomensondersteuning en de zorg voor een steeds grotere groep mensen kunnen blijven betalen. Wie een bekken van welvaart wil zijn, kan zich niet als een vergiet gedragen.'

Sprekend over de vraag naar meer koestering én bevordering van de Twentse noaberschap en de Franse broederschap, volgens de burgemeester essentiële voorwaarden voor gelijkwaardigheid en vrijheid, zei Van Veldhuizen: 'Mijn antwoord ligt in Twente en Enschede.' Stipulerend: 'Twente is één van de grootste en echte gemeenschappen in ons land. Een levende en gekoesterde identiteit. Misschien is dat wel onze grootste kracht. Wij zijn trots op onze tradities. Je hoort en ziet het terug bij heel verschillende mensen, ongeacht hun afkomst. Een open broederschap, waar je bij kunt gaan horen, die vaak kleinschalig is georganiseerd. Je noemt niet de straat waar je woont, maar de buurt waar je huis staat en noaberschap telt. Wij, lieve mensen, zijn dus van de goastok en niet van de selfiestick. Een selfiestick houd je in de lucht om de 1.011-de foto van jezelf te maken. Die goastok zet je op de grond op weg naar de ander.'

Ondertussen gaat het volgens Van Veldhuizen geweldig met de stad Enschede, zeker het centrum. Hij noemde 200.000 extra bezoekers aan de binnenstad, waaronder steeds meet Duitsers, opmerkelijk minder leegstand, meer banen (plus 84.000), afnemende werkloosheid (zij het toch nog 8,5 procent en tal van stedenbouwkundige projecten op stapel.