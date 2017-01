Partijloze vrouw Haverkamp nu officieel burgemeester Tubbergen

Tubbergen - Sinds vanmiddag is de gewezen stadsdeelmanager Haverkamp-Wenker burgemeester der gemeente Tubbergen. Ze werd door commissaris van de koning Bijleveld beëdigd. Een dubbele primeur voor Tubbergen: voor het eerst een vrouw ook nog partijloos. Vooral de benoeming van een vrouw doet Bijleveld goed; ze vindt dat er meer vrouwelijke burgemeesters dien te worden benoemd, laat dat in gesprekken met vertrouwenscommissies ook weten en telt haar zegeningen Ooit was ze in de gemeente Hof van Twente de enige vrouwelijke burgemeeester in de regio, met Haverkamp zijn er nu drie vrouwen burgemeester in Twente, waarnemend burgemeester Bakker van Dinkelland meegerekend zelfs vier.

Haverkamp volgt in Tubbergen burgemeester Stegers op, die na vijftien jaar op en rond de essen te hebben geburgemeesterd bij gelegenheid van zijn 65-ste levensjaar onlangs vertrok. Er komt met Haverkamp een strabante burgemeester in de gemeente die tien dorpen en de vier gehuchten telt, maar met ruim twintigduizend inwoners minder 'druk'is dan het stadsdeel Enschede-Noord dat ze tot voor kort onder haar hoede had.

De 50-jarige Haverkamp werd kent zo ongeveer alle hoeken en gaten van de regio. Ze werd geboren in Oud Lutten (Hardenberg), werkte dus in Enschede en wont met haar gezinnu nog in het Losserse kerkdorp Overdinkel (Losser). Ze wil Tubbergen verbinden en vertrouwen en op alle fronten en in alle kernen de balans tussen hoofd, hart en handen in de gemeenschap.