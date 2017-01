Langius wil volgend jaar wethouder blijven in de gemeente Almelo

Almelo - Hoewel hij het niet met zoveel woorden zegt, wil wethouder Langius van Almelo na de lokale verkiezingen van volgend jaar maart stem en kiezer dienende graag in functie blijven. Hij looft 'de groene wijken en het mooie bedrijfsleven' van de stad benevens 'de historie en de cultuur'. En dan: 'Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg.'

Langius trad vorig jaar als wethouder-van-buiten aan na bestuurlijke crises die de wethouders Bruggink (D66), Van Marle (CDA) en in afgeleide zin naderhand ook Timmer (PvdA) de kop kostten. De gemeenteraad besloot in plaats van drie slechts twee nieuwe schepenen te benoemen en bovendien twee noviteiten voor de stad, namelijk de eerste wethouder namens de ChristenUnie (Langius) en de eerste partijloze wethouder van Almelo (Van Wijk).

Langius ontfermde zich over de portefeuilles van Economische Zaken en van Financiën en borduurde voort op de werken zijns voorgangers handen: een solide herstelbeleid in nauw overleg met de provincie Overijssel. Ofschoon nog broos sorteert het beleid dat Van Marle in gang zette en dat Langius voortzet effect: de tekorten verdwijnen, er blijft ruimte gematigd te investeren en de vermogenspositie der gemeente verbetert.

Voorheen was Langius acht jaar wethouder in Assen, maar hij vertrok daar wegens een ‘parkeerbeleid-affaire’ en hij noemt Almelo daarenboven ‘een treetje hoger’ dan de hoofdstad van Drenthe. Wil hij na de lokale verkiezingen van maart volgend jaar (kunnen) blijven, dan moet aan tenminste twee voorwaarden worden voldaan: de ChristenUnie moet minimaal op niveau blijven ( nu twee zetels) en Langius moet zijn optrekje in het Theaterhotel verruilen voor een reguliere woning. Dat laatste zal geen probleem zijn in een stad met zoveel ‘groene wijken’.