SGP in Rijssen-Holten: 'Doodstraf goed, maar nú geen prioriteit'

Rijssen - De afdeling Rijssen-Holten van de SGP zal komende zaterdag op het partijcongres tegen het amendement van de afdeling Zwartewaterland stemmen om de doodstraf in het landelijke verkiezingsprogramma te zetten. ‘Wat ons betreft hoeft niet elk beginselstandpunt in elk verkiezingsprogramma. Het standpunt inzake de doodstraf in inmiddels wel bekend. Wij willen graag de komende vier jaar extra aandacht voor die punten die nu in het verkiezingsprogramma worden genoemd. Het gezin, veiligheid, defensie, mantelzorgers, vrijwilligers en een eerlijke belastingheffing’, meldt fractievoorzitter Scheppink van de SGP in Rijssen-Holten.

‘Het is jammer’. Aldus Scheppink, ‘dat een amendement met een standpunt dat al in het beginselprogramma staat zoveel aandacht krijgt terwijl de andere goede punten uit het program dan onterecht ondersneeuwen. Wat mijzelf betreft is de herinvoering van de doodstraf nu niet een punt dat de komende vier jaar direct geregeld moet gaan worden. De positie van de landbouwer, de mantelzorger, de vrijwilliger, de politieagent, de militair en het discriminerende belastingregime zijn voldoende urgent om daar maar eens eerst mee aan de slag te gaan.’



Het doet niets af aan het volgens de SGP, ook de afdeling Rijssen, de gerechtvaardigde ‘zwaardmacht van de overheid’. Want, zo citeert Scheppink het formele standpunt der partij: ‘Het vaststellen en opleggen van een bepaalde straf is een zaak van de rechtsprekende macht. Dit laat echter onverlet, dat de SGP bij ernstige levensdelicten het opleggen van de doodstraf door een wettige overheid een legitieme straf vindt. Niet uit populistische bloeddorstigheid, maar omdat de overheid geroepen is het kwaad op gepaste wijze te bestraffen. De doodstraf wordt door de meeste Nederlandse politici categorisch afgewezen. Als Osama Bin Laden in Nederland zou zijn opgepakt, zou hij niet aan de VS worden uitgeleverd, omdat de doodstraf daar een mogelijke straf is. In het licht van massamoorden, oorlogsmisdaden en terroristische aanslagen, is zo’n houding onbegrijpelijk.’