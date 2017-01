Inperking reserves Fundament Losser; college wijst glazen paleis af

Losser - Bij de Stichting Fundament (bibliotheek, muziekonderwijs en jongernwerk) in Losser zijn dusdanig forse reserves opgebouwd dat het college van burgemeester en wethouders de definitieve bugetsubsidie over de jaren 2014 en 2015 lager heeft vastgesteld.

De instelling mag jaarlijks maximaal vijf procent van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie reserveren en het totaal van de reserveringen dient aan het eind van de budgetperiode mag niet meer bedragen dan tien procent van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie. Wordt het maximum overschreden, dan moet het meerdere worden terugbetaald. Alleen in bijzondere gevallen zou kunnen worden afgeweken na goedkeuring door het gemeentebestuur.

Het college heeft besloten de subsidie voor 2014 en 2015 voorshands lager vast te stellen dan verzocht, respectievelijk ruim 190.000 en krap 83.000 euro, voorlopig lager vast te stellen dan verzocht vanwege het niet bestede bedrag van ruim 120.000 euro. Het bestuur van Fundament zal eerst de volgens de gemeente te weldadige reserves moeten aanspreken, waarna gesprekken over de subsidie over 2016 zullen plaatsvinden.

Het college verschilt met Fundament onder meer van mening over nut en noodzaak van een gevormde reserve voor het plaatsen van glazen wanden in de door het bouwen van een glazen paleis in het straks te huren deel van Kulturhus Losser in het gemeentehuis. 'Het realiseren van glazen wanden achten wij op dit moment niet in overeenstemming met de uitgangspunten om te komen tot een doelmatige en sobere inrichting van het gemeentehuis', aldus het college van burgemeester en wethouders.