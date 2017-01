Dijksma lanceert in Diepenheim extra 25 miljoen voor veilig spoor

Diepenheim - Er komt 25 miljoen euro voor het opheffen van onbewaakte spoorwegovergangen. Het is extra geld voor bestaand beleid om onbewaakte spoorwegovergangen óf aan het verkeer te onttrekken óf te ondertunnelen óf alsnog te beveiligen met lichten, bellen en/of bomen.

Hoe dan ook wist staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu er vandaag het nieuws mee door een extra bedrag te noemen bij 'Politiek in de Pol' in Diepenheim. De bedoeling is aldus ook provincie- en gemeentebesturen aan te sporen(!) te investeren in het veiliger maken van het treinverkeer hier te lande.

Voor het beveiligen van de overgangen lag al tien miljoen euro klaar, maar staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) doet daar nog eens 25 miljoen bij. Dijksma hoopt provincies en gemeenten zover te krijgen ook wat extra geld op tafel te leggen.

Er zouden in Nederland nog zo'n honderd onbewaakte spoorwegovergangen zijn.