VVD in Hengelo geeft uiting aan vrees nieuwe tekorten Warmtenet

Hengelo - De raadsfractie van de VVD te Hengelo toont zich beducht voor het verder stijgen van de kosten van het stedelijke Warmtenet. Daarvan maakt het raadslid Kok van de VVD gewag op basis van een brief van het college van burgemeester en wethouders. Het college sluit verdere tegenvallers niet uit. Kok: 'Het moet niet gekker worden. Dachten we nu eindelijk klaar te zijn met het debacle van een Warmtenet en nu lijkt het erop alsof wij ons moeten klaarmaken voor weer een tegenvaller.'

In de brief van het college las de woordvoerder der liberalen onder andere dat uit het onderzoek van Due Diligence naar voren is gekomen dat Warmtenet minder goed presteert dan eerder werd aangenomen. In dezelfde brief wordt gezegd: 'Hoewel er op dit moment geen signaal is dat de overschrijding groter wordt dan de afgesproken twee miljoen euro toch niet wordt uitgesloten dat het bedrag overschreden kan worden.' Kok vreest openlijk verdere financiële malheur vanwege het dansen op drijfzand: 'Er is geen glazen bol nodig om te zien dat de Hengeloër straks nog meer geld moet betalen om dit wanproject in leven te houden.' Van meet af aan was de VVD in Hengelo, overigens mét Pro Hengelo, fanatiek tegen het te duur geachte systeem om restwarmte, met name van bedrijven, te gebruiken om andere bedrijven en particuliere huishoudens energie te leveren.

Het geld dat nu wordt opgebrand zou een betere besteding verdienen. Kok refereeert aan de actualiteit: 'Steek het geld in zaken die er echt toe doen in Hengelo, zoals sport en de binnenstad.'