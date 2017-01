Gerritsen predikt in Almelo het regionale evangelie naar Hermans

Almelo - In het spoor van zijn voorganger Hermans en in de geest de gemeenteraad heeft burgemeester Gerritsen van Almelo vanmiddag alle gemeentebestuurders in Twente opgeroepen in hun besluitvorming het regionale belang boven het lokale te stellen. In zijn nieuwjaarstoespraak werd de Twentse geest van de onderlinge verbondenheid en verknoopte afhankelijkheid vaardig over de enkele maanden aangetreden burgemeester.

'We leven niet op een eiland. Almelo kan het niet alleen', aldus Gerritsen, wijzend op de sociaaleconomische entiteit die Twente heet. 'Dat weten we overal in Twente heel goed, maar we handelen er niet altijd naar.' Dat is volgens hem in feite kortzichtig, want elke gemeente tussen Regge en Dinkel is afhankelijk van het geheel tussen beide rivierstromen. Samen is veertien keer sterker dan veertien keer alleen. 'Succes voor de eigen gemeente bereiken we pas als we lokale belangen ondergeschikt maken aan regionale belangen. Hoe ongemakkelijk het soms ook voelt, wat een gemeentebestuur moet doen is Twente eerst.'

En overigens was de burgemeester van oordeel dat iedere Almeloër trots mag en kan zijn op de stad die Gerritsen in meerdere opzichten een afspiegeling van de wereld noemde. Zelf is de geboren Enternaar naar eigen zeggen warm ontvangen in de Heerlijkheid waar hij als jongeling schoolging en waar hij nu school hoopt te maken. Hij laat zich daarin onder meer inspireren door de zogenoemde junior-burgemeesters Anouk van der Heiden en Bente van Houttum .