Stichting moet haast maken met Hof van Heden 'op Indië' te Almelo

Almelo/Rijssen - Nog een week te gaan en dan zou duidelijk moeten zijn of het woningcomplex Hof van Heden in Almelo in het Indiëgebied een kans krijgt. Volgens grondeigenaaar en projectontwikkelaar Ter Steege uit Rijssen moet de iniatiefnemende stichting Mens en Milieuvriendelijk Wonen Almelo (MMWA) volgende week vrijdag hom of kuit geven, maar het bestuur zou wat meer tijd willen krijgen voor de uitwerking en financiering van het plan.

Hof van Heden Almelo omvat de bouw van om en nabij dertig woningen, inbegrepen de solitaire watertoren die voor afbraak werd behoed. Het achterliggende idee is dat toekomstige bewoners van Hof van Heden veel dingen gezamenlijk gaan doen, dat de bouwwijze en de voorzieniningen duurzaamheid ademen en dat spullen worden gedeeld, zowel ruimtelijk (zoals tuinen en pleinen) als materieel (bijvoorbeeld wasmachines en vervoermiddelen). Bovendien kan bij de verrijzenis gebruik worden gemaakt van collectief particulier opdrachtgeverschap.

De stichting MMWA zou het liefst zien dat de gemeente Almelo te langen leste een stimulerende rol wil spelen, bijvoorbeeld door een garantstelling te verlenen. De vraag is ook of Ter Steege nog wat tijd wil geven ter concretisering van het enerzijds idealistische plan, dat anderzijds bij de tijdgeest aansluit.