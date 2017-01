Twee statenleden uit Twente op lijst PVV voor de Tweede Kamer

Hengelo - Twee van de vier Overijsselse statenleden van de PVV, fractieleider Mulder en spreekbuis Van Aalst, staan op de lijst voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Als de uitslag voor de helft overeen komt met de peilingen (de jongste prognoses maken gewag van dik dertig zetels), maken beiden de overstap van de provinciale naar de landelijke politiek, van Zwolle naar Den Haag. Mulder staat op plek vijftien en Van Aalst op plek twintig.

Met de vijftiende plek staat de Overijsselse roerganger dertien plekken hoger dan vier jaar geleden. Mulder, geboren te Enschede, woonachtig in Zwolle, is het gezicht van de PVV Overijssel, de onbetwiste leidsman. Er gebeurt niks zonder dat hij er weet van heeft. Mulder staat te boek als een behendig en welbespraakt politus, die ook in Overijssel regelmatig de asielzoekers- en de islamkaart speelt, maar nimmer op enige steun kan rekenen.

Van Aalst, woonachtig te Hengelo, is bij de PVV in Overijssel de man van de gimmick, de persberichten, zeg maar het gezicht van de partij naar buiten. Zijn twintigste plaats lijkt verkiesbaar voor een plek in de fractie van Wilders, vanaf maart.