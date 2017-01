Er hangt Twenterand wéér pittige claim boven hoofd voor grondzaken

Vriezenveen - De gemeente Twenterand dreigt opnieuw - na het echec in de Oosterweilanden en daarmee samenhangende rechtszaken - een schadeclaim aan de broek te krijgen vanwege haar grondbeleid. Het gaat dit keer om een bedrag de claim kan oplopen tot zo'n driekwart miljoen euro en is afkomstig van twee projectontwikkelaars die zich in de mangel genomen voelen bij het uitwerken van plannen voor woon/werklocaties, met ruimte voor een bedrijfshal en een woonhuis.

De ontwikkelaars smeedden de plannen uit, op basis van een deal die ze met de gemeente hadden. De gemeente heeft twee van de vijf beoogde woon/werkkavels terug moeten kopen, omdat de beide ontwikkelaars er geen vertrouwen meer in zeggen te hebben. Ze zouden hun plannen nu in een andere gemeente gaan realiseren. Dit schrijft het VVD-raadslid Walraven heeft aangekondigd er vragen over te gaan stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Walraven: ‘Hoe heeft het bij de afdeling grondzaken van de gemeente weer zo ver kunnen komen?’

De claims van de ontwikkelaars zijn opgebouwd uit een component gemaakte kosten en een component verloren tijd. Het grootste verwijt dat de ontwikkelaars de gemeente maken betreft een groenstrook die van gemeentewege heel kort op de kavels is geprojecteerd, waardoor de kavels onverkoopbaar zouden zijn. De gemeente heeft in reactie daarop volgens Walraven met zoveel woorden toegezegd de groenstrook te zullen versmallen en te verleggen, maar omwonenden, die de groene buffer, inclusief bepaalde afmetingen nu juist bij de Raad van State hadden bij de gemeente hadden afgedwongen, voelden helemaal niks voor het in dit opzicht wijzigen van het bestemmingsplan Almeloseweg Oost en de notabene van rechtswege opgenomen groenstrook.

De gemeente gooide er een bureau/bemiddeling tegenaan, maar dat loste niks op. De bewoners bleven bij hun standpunt en zijn hun vertrouwen in de gemeente (die wilde morrelen aan een uitspraak van de Raad van State) volledig kwijt, de gemeente moest op haar beurt de twee woon/werkkavels terugnemen, de projectontwikkelaars hebben aangekondigd met een peperde schadeclaim op de proppen te komen en de VVD gaat over de kwestie dus vragen stellen en de toch al zo gemaltraiteerde CDA-wethouder Scholten die in Twenterand over Geld en Grond gaat.