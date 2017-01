Bijleveld wil gesprek overheden met burgers (en minder over hen)

Enschede – De overheid moet dit jaar volgens commissaris van de koning Bijleveld van Overijssel ‘het gesprek zoeken’ met de bevolking. ‘We zijn en blijven publieke dienstverleners, dat mogen we niet vergeten’, aldus Bijleveld in haar nieuwjaarsrede. ‘Dit is wat mij betreft de boodschap voor de toekomst. Zeker ook met het oog op de komende verkiezingen in maart, maar ook de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar en de provinciale statenverkiezingen over twee jaar.’

Dat vergt volgens de commissaris een andere opstelling van de overheid, van voor en over naar met de inwoners. ‘We zijn daarom in Overijssel al druk bezig hoe we het anders kunnen doen. Hoe kunnen we meer samen optrekken met onze inwoners? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er wel weer ruimte komt voor eigen initiatief? En hoe kunnen we als overheden dat versterken en daarbij aansluiten? Deze stap richting eigentijds bestuur is een van de vele voorstellen die we afgelopen jaar in de Provincale Staten besproken hebben en we de komende jaren handen en voeten geven.’

Bijleveld refereerde in haar nieuwjaarsrede aan ‘gemobiliseerd ongenoegen’ in de samenleving en ze wees in dat verband op internationale ontwikkelingen, met gramschap en gruwel, met oorlogen, aanslagen en vluchtelingenstromen. En ook het Nederlandse referumdum over het handelsverdrag met Oekraïne en het verzet tegen asielzoelzoekers in onder meer Eschmarkerveld Enschede/Glanerbrug.

De commissaris zei tegen de verzamelde genodigden, onder wie veel lokale bestuurders: ‘Deze crisis heeft ook laten zien waar onze kracht ligt; samen zijn we sterk, samen maken we Overijssel. De wijze waarop de vluchtelingen een plek hebben gekregen geeft invulling aan het aloude Noaberschap.’