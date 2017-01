Vragen personeelsbeleid bewaakte fietsenstallingen in Enschede

Enschede - De raadsfracties van de PvdA en de SP in Enschede willen van het college van burgemeester en wethouders weten waarom de populaire bewaakte fietsenstalling (Kruispunt) De Graaff ineens eeen betaalde kracht nodig heeft, waardoor drie vrijwilligers na tien jaar - moeten verkassen naar de fietsenstalling Van Heekplein, waar al een betaalde kracht werkzaam is. De gemeente zou ambtelijk en/of besturlijk van mening zijn dat bij beide stallingen een betaalde kracht aanwezig moet zijn.

Gedurende tien jaar werken de vrijwilligers al bij De Graaff, tot volle tevredenheid, ook van de vele vaste klanten die er hun rijwiel komen stallen. De leidslieden Futselaar van de SP en Van der Velde van de PvdA vragen het college of de drie vrijwilligers tien jaar voor niets werk hebben verricht, terwijl dat wettelijk 'blijkbaar' niet mag. Ook willen ze weten wat is de reden dat de medewerkers zo kort van tevoren krijgen aangezegdd en waarom er niets op schrift staat over de verandering en er ook nog niets gepland is.

De antwoorden moeten komen van de wethouders Welman van Economie en Inkomen en Van Agteren van Verkeer en Vervoer. Ze moeten van de vragenstellers ook aangeven welke alternatieven er zijn waardoor de medewerkers van De Graaff niet hoeven te verkassen, inclusief eventuele kosten van alternatieven.