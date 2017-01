Hengelo bekreunt zich over tempo en urgentie transitie stadscentrum

Hengelo - Voor de de toekomst van Hengelo is naar het oordeel van burgemeester Schelberg, die zichzelf als 'rasoptimist' afficheert, een aantrekkelijke binnenstad van vitaal belang, eenn binnenstad waarin volgens hem iedereen 'vanuit zijn eigen kracht' dient te investeren. De burgemeester noemt het besluit van de gemeenteraad om een nieuw stadhuis te bouwen een 'boost' voor het stadscentrum. De voorlopige gunning van de aanbesteding van het stadhuis (nieuwbouw in combinatie met renovatie) vindt volgens wethouder Elferink in maart plaats, waarna er twee jaar zal worden gebouwd. Het stadhuis zorgt voor leven het centrum waarbij de wethouder markeert dat er achthonderd mensen werken en 120.000 bezoekers per jaar komen.

Ondertussen vinden veel winkeliers en organisaties dat er in de binnenstad te weinig gebeurt en te weinig mag. Recent ontstond reuring over het gemeentelijke vooornemen de terrassen van de horeca in te perken omdat ze voor verrommeling zouden zorgen en - op trottoits - aan verstopping debet zijn. De horeca- en de stadspromotieclubs zijn laaiend.

Er staan steeds meer winkelpanden leeg in Hengelo. De gemeente ijvert voor de ombouw van winkels en kantoren tot woonruimte en wethouder Elferink verwacht daar veel van, waarbij hij graag wijst op de transformatie van de Telgenflat, waar in de loop van dit jaar 84 appartementen worden gebouwd. Hij stelt dat weldra duidelijk wordt welke warenhuisformule in het voormalige onderkomen van V&D komt. Het vertrek van de prestigieuze zaak van Ad Heijne Mode & Fashion betreurt de wethouder, maar ook daar zal de tijd een oplossing brengen.

In de gemeenteraad van Hengelo, met name in de oppositiebanken, krijgt de onvrede over de saaiheid van het centrum van de stad bij winkeliers, marktkooplieden, citymarketeers én bezoekers een stem, waarbij de grauwsluiers van de leegstand het mikpunt zijn. Over twee weken vindt politiek beraad plaats over de (urgentie van de) plannen voor het stadscentrum.