SGP in Rijssen-Holten ziet Soweco als'zelfstandig privaat bedrijf'

Rijssen - Er is volgens de SGP, de grootste fractie in de raadszaal der gemeente Rijssen-Holten, geen gemeenschappelijke regeling van gemeenten nodig om een 'maatschappelijke onderneming' te runnen. Om die reden bepleit fractievorzitter Scheppink ontmanteling van de gemeenschappelijke regeling van de zes gemeenten die in het 'bedrijf' Soweco participeren dat zou moeten worden omgevormd tot 'maatschappelijke onderneming'. Zo'n onderneming moet in de SGP-visie volledig privaat en zelfstandig zijn.

Bij de omvorming 'lijkt' volgens Scheppink 'een groot verschil van inzicht' te zijn over wie er verantwoordelijk is voor het slagen van deze omvorming. 'Het lijkt erop dat de zes deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling zich verantwoordelijk voelen voor het slagen van Soweco als maatschappelijke onderneming.'

Naar de mening van de SGP moet de gemeenschappelijke regeling zo snel mogelijk worden afgebouwd. Herhaaldelijk heeft de SGP volgens Scheppink aangegeven dat de eventuele omvorming volledig gescheiden zou moeten zijn van de regeling waarin behalve Rijssen-Holten ook Almelo, Hellendoorn, Tubbergen, Twenterand en Tubbergen participeren. De verantwoordelijkheid voor en het risico van de omvorming van Soweco tot maatschappelijke onderneming moet daarom niet bij de gemeenten liggen, maar bij een private partij. 'Dat zal de insteek zijn als dit onderwerp in 2017 opnieuw op de agenda staat. Dan is dat maar vast duidelijk.'