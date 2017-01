Alles blijft in politiek Dinkeland bij 't oude, behalve de verstandhouding

Denekamp - De nieuwe coalitie in de gemeente Dinkelland wil in grote lijnen het programma van de vorige coalitie handhaven. Dit wrd vanmidddag bij de presentatie van 'de nieuwe ploeg' bekendgemaakt. Hoewel echt nieuw is de poeg niet, want de wethouders Duursma (CDA) en Steggink (ABD) blijven zitten en om de kleinst mogelijke meerderheid in de raadszaal te krijgen (elf zetels) mag fractievoorzitter Brand van de VVD tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar in Dinkelland wethouderen. De fractie van het CDA ziet er van af een tweede (halfttime) te recruteren om recht te doen aan de politieke verhoudingen. De christendemocraten hebben zeven zetels in de raad, ABD en VVD beide twee.