Hofland wil aanpak van crimineel gedrag: 'Pak de ondermijning aan!'

Rijssen – 'Ik ben er trots op dat we op koers liggen', zei burgemeester Hofland vanmiddag in zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie in het stadhuis van Rijssen. 'Het gaat goed met Nederland en onze gemeente. Toch zijn er ook zaken die moeten aanpakken: ondermijning, oneerlijk geld verdienen over de rug van anderen, frauderen met persoonsgebonden budget, geld witwassen, mensen uitbuiten, drugs en motorbendes.' Dat gebeurt ook in zijn gemeente Rijssen-Holten: 'En vaker dan mij lief is.' Waarna de burgemeester een krachtige belofte deed: 'In Twente willen we als overheden zulke ondermijningen niet toestaan. Wij gaan als burgemeesters, gemeenten, politie, openbaar ministerie, belastingdienst, hiertegen optreden.'

Hofland stelde vast dat het goed gaat met Nederland. 'We staan op plaats één met onze gezondheidszorg in Europa, op plaats twee met onze pensioenen, koopkracht en persvrijheid. We hebben de gelukkigste kinderen, gelukkigste bevolking en de hoogste kwaliteit van leven. Ook met Rijssen-Holten gaat het goed. Lage lasten voor onze inwoners en een goede plaatselijke economie. We zijn in 2016 uitgeroepen tot MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland en de provincie Overijssel. Dat is iets om ontzettend trots op te zijn en verder op door te gaan met elkaar.'

Dit jaar zullen in Rijssen-Holten ongeveer 150 woningen worden gebouwd in ’t Opbroek te Rijssen en op De Kol te Holten. Ook zal in het (relatief kleine) buitengebied glasvezel worden aangelegd.

De burgemeester maakte ook gewag het initiatief om als gemeente passend vervoer op eigen houtje te organiseren. 'Nieuw in Twente, vrijwel nieuw in Nederland. We zijn gemotiveerd dat te doen.'

'We werken aan onze toekomst en doen dat met positieve energie. We strijden tegen versplintering en tegenstellingen tussen stad en platteland, tussen Nederlanders die hier wonen en nieuwe Nederlanders, tussen oud en jong, tussen kenniswerkers en wie met zijn handen werkt, tussen winnaars en verliezers van globalisering. Wij staan voor een samenleving waarin de mens centraal staat. We werken hier aan de toekomst met een actief verenigingsleven, krachtige ondernemers en een rijk geestelijk leven. Zo maken wij Rijssen-Holten', aldus Hofland.