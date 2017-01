Drie opties voor rondweg Weerselo: aanleg, uitstel of referendum

Weerselo - In het dorp Weerselo kijkt menigeen met meer dan gemiddelde belangstelling uit naar het collegeprogramma voor de komende anderhalf jaar dat de onder leiding van formateur Lemstra vernieuwde coalitie der gemeente Dinkelland morgenmiddag presenteert. De vraag is in Weerselo vooral of er in de huidige raadsperiode nu wel of geen (besluit over) komt over de aanleg van een rondweg om het op dit punt hopeloos verdeelde kerkdorp. Het college moet daartoe (ooit) een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen.

Het bureau OverMorgen heeft na interventie van de provincie Overijssel op 'hedendaags interactieve wijze' een plan voor de toekomst van het 'centrum' van Weerselo gemaakt. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met sterkhouders, maar relatief weinig met bewoners. Het verzet tegen de aanleg van een rondweg blijft groot, de roep om een referendum, teneinde iedereen te horen, klinkt steeds nadrukkelijker op, en het raadslid Maathuis van D66 heeft al te kennen gegeven dat de gemeente te gelegener tijd zo'n volksraaadpleging moet uitschrijven.

Morgenmiddag zal blijken of de nieuwe coalitie nog in deze regeerperiode, dus voor de lokale verrkiezingen van maart 2018, een knoop wil doorhakken met betrekking tot de rondweg. Mogelijk wordt besluitvorming tot na de verkiezingen opgeschort, zodat een 'verse gemeenteraad' er over kan oordelen. Dat zou ook goed uitkomen met het oog op de huidige financiële situatie. Om die reden heeft de provinale overheid in haar rol als toezichthouder goedkeuring aan de begroting 2017 onthouden. De provincie Overijssel toetst het uitgavenpatroon van Dinkelland in elk geval dit jaar extra secuur omdat tekorten kunnen ontstaan. Van onder-toezicht-stelling is voorshands geen sprake omdat het meerjarenperspectief wel gunstig zou zijn.

Het uitstellen van besluitvorming over de rondweg in Weerselo kan het gemeentebestuur dit jaar goed uitkomen. Het komt zeker de beoogde coalitiepartner VVD goed uit, want deze partij zou haar opvatting dat er géén rondweg nodig is en dat die er dus niet moet komen wellicht moeten offeren om leidsman Brand als wethouder op de collegebok te krijgen.

Politiek punt

De beoogde coalitie bestaat uit CDA (zeven zetels), VVD (twee zetels) en het van gewezen coalitiepartij Lokaal Dinkelland afgescheiden Algemeen Belang Dinkelland (ook twee zetels) die alle drie een wethouder leveren, al gingen rond de jaarwisseling ook geluiden op dat het CDA twee halftimers apprecieert, om in het collegeberaad een doorslggevende stem te hebben.