Vier woningen in Marle na tien jaar zoeken naar een goede locatie

Marle/Hellendoorn - De aanstaande bouw van vier koopwoningen aan de Piksenweg in Marle in de gemeente Hellendoorn betekent dat er voor het eerst sedert jaren uitbreiding in de buurtschap plaats zal vinden. Alleen al de aanloopperiode voor een locatie en vier kopers waren gevonden nam jaren in beslag. De gemeente neemt het bouwrijp maken van de grond voor haar rekening voor wat betreft de aanleg van een toegangspad, de overige kosten zijn voor de kavelkopers.

Er kwam één bezwaarschrift tegen het bouwplan over de beweende aantasting van het landschap en het betwijfelde maatschappelijke doel. De gemeenteraad legde deze zienswijze naast zich neer gelet op het belang van (de leefbaarheid van) de buurtschap en de zorgvuldig genoemde wijze waarop de voor de plek ontworpen woningen, mede door de bemoeienis van een ervenconsulent, zullen worden ingepast in de omgeving.

De huizen dienen als starterwoningen, van maximaal 180.000 euro, en zijn mede daarom noodzakelijk voor de buurtschap. Plaatselijk Belang Marle heeft zich om die reden zeer beijverd voor de bouw, want bij gebrek aan huizen vertrekken nu jongere inwoners van Marle naar elders, temeer daar de doorstroming stokt door de vergrijzing.

Om uiteenlopende redenen zijn er weinig geschikte plekken in Marle waar woningen kunnen en mogen worden gebouwd. Uiendelijk bleven er vier locaties over, maar bij twee stokten de onderhandelingen met de grondeigenaren en een perceel aan de Meester Werkmanstraat werd aan een andere gegadigde verkocht.