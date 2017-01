Cogas broedt op creatieve oplossing aanleg glasvezel buitengebied

Almelo - In de boezem van het netwerkbedrijf Cogas Kabel/Infra wordt nagedacht over 'slimme' manieren om de aanleg van glasvezelkabel en daarmede de beschikbaarheid van hoogwaardige digitale dienstverlening (internet, telefonie, applicaties) ook bij de verst weg gelegen percelen in het verzorgingsgebied van Twente op afzienbare termijn te kunnen realiseren.

In een aantal plattelandsgemeenten zijn de afstanden tot sommige huizen/boerderijen dermate groot dat de kosten voor het nutsbedrijf te hoog zijn om er een kabel naar toe te trekken. Cogas probeert nu om combinaties te maken met andere werkzaamheden, zoals herbestrating door de gemeente of de vernieuwing van rioolstelsel/waterleiding, want dan kan er relatief goedkoop ook glasvezel door worden geschoten. Tevens wordt gebroed op herverkaveling/grondruil waardoor afstanden worden verkleind of op afspraken tussen bewoners van het buitengebied, waarbij afstanden minder groot zijn als glasvezel via een weiland van de noabers kan worden geleid.

Dit type creatieve oplossingen is nodig voor de digitale ontsluiting van percelen die verder dan 135 meter van het dichtstbijzijnde ‘koppelstation’ zijn gelegen. De kosten van glasvezelaanleg naar het erf kunnen nu oplopen van vijfduizend tot vijftienduizend euro. Een aantal gemeenten in het Cogas-gebied speelt met de gedachte eigenaren van de betreffende percelen tegen relatief gunstige voorwaarden leningen aan te bieden. Het bedrijf Cogas wil op generlei wijze in aanmerking komen voor extra gemeenschapsgeld uit angst te worden beticht van staatssteun.