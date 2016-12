D66 in Oldenzaal heeft zin in oliebollenverkoopdebat bij aanvang 2017

Oldenzaal - De raadsfractie van D66 zal het nieuwe jaar met een politieke discussie over de oliebollen van de laatste dagen van het bijna verstreken jaar.

Namens de fractie legt het raadslid Ankoné het college van burgemeester en wethouders vragen voor over rechten, plichten en belangen. Naast de zaak van een plaatselijke oliebollenbakker stond, met een vergunning van de gemeente, een kraam van een oliebollenverkper van elders. Dit stoorde Ankoné: 'Dit nadat er in het verleden al eens commotie is geweest over lokale ondernemers die tijdens evenementen concurrentie recht voor hun deur krijgen', aldus Ankoné.

D66 meent dat lokale ondernemers, binnen de geldende wet- en regelgeving, de ruimte moeten krijgen om in Oldenzaal initiatieven te nemen. 'Als overheid moeten we zo min mogelijk in de weg staan.' Tot onze verbazing hebben we echter moeten constateren dat de gemeente toch een lokale ondernemer in de weg is gaan staan door een standplaats voor een oliebollenkraam te vergeven vrijwel naast een lokale ondernemer die zelf oliebollen verkoopt. (...) Omdat wij beseffen dat de situatie voor dit jaar niet ongedaan gemaakt kon worden, hebben wij besloten om te wachten met het stellen van deze vragen tot na sluiting van de oliebollenverkoop.'

D66 wenst bij de eerste de beste gelegenheid weten hoe het college bij wijze van goed voornemen dit soort zaken in het nieuwe jaar denkt te voorkomen. 'Is het een idee', suggereert de oppositiepartij, 'om bij het vergeven van dergelijke standplaatsen lokale ondernemers en omwonenden binnen een straal van bijvoorbeeld twee- à driehonderd meter actief te informeren? De kosten hiervoor kunnen verrekend worden met leges voor de vergunning.' Ook wil D66 van het college weten of het vindt dat er 'een gebrek aan verkooppunten voor oliebollen is in Oldenzaal is die het noodzakelijk maakt om een standplaats te gunnen aan een oliebollenkraam' en dat alleen een vergunning kan worden afgegeven voor 'mobiele verkooppunten' ter aanvulling op het lokale aanbod.