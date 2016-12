Gemeente tekent hoger beroep inzake autobedrijf Dijkstra te Markelo

Markelo - De gemeente Hof van Twente gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de bestuursrechter van de Rechtbank Overijssel dat de nieuwbouw van het autobedrijf Dijkstra op een perceel van achtduizend vierkante meter aan de Rijssenseweg te Markelo conform het oordeel van gedeputeerde staten van Overijssel ontoelaatbaar is. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders inmiddels opgedragen in dit bestuurlijke feuilleton beroep aan te tekenen tegen het vonnis.

Het gemeentebestuur verstrekte een zogenoemde omgevingsvergunning, maar haalde ten provinciehuize bakzeil, want volgens het college van gedeputeerde staten is de geplande uitbreiding en modernisering van het autobedrijf op de huidige stek ongewenst vanwege de kwetsbare natuurlijke en cultuurhistorische waarde van het essenlandschap. Bovendien zou de gemeente onvoldoende hebben gekeken naar alternatieve vestigingdloacties voor het bedrijf, zoals het bedrijventerrein Zenkeldamshoek in Goor.

De gemeente meent dat de historische worteling van Dijkstra in het landschap en de lokale betrokkenheid van het bedrijf in de directe omgeving (tachtig procent van de klanten zou uit Markelo komen) logischerwijs nopen tot instemming met de uitbreiding. Het gemeentebestuur zal de kwestie nu aan de Raad van State voorleggen.