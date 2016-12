Vragen over actieve informatieplicht colleges terzake tekort Soweco

Almelo/Vriezenveen - Het bevreemdt raaadsleden in Soweco-gemeenten dat ze naar eigen zeggen niet op de hoogte zijn gesteld van oplopende tekorten bij de sociale werkvoorziening. De lokale partijenbundeling, die fractie Lokaal Almelo Samen vormen, wil bij monde van het vice-fractievoorzitter Hammink van verantwoordelijk wethouder Cornelissen weten of het klopt dat het tekort naar de Roskam meldde, richting de vijf miljoen loopt en waarom de gemeenteraad daaarvan niet in kennis is gesteld.

Vooor de gemeente Almelo zou dit betekenen dat er bijna twee miljoen zou moeten worden bijgedragen. De gemeente Twenterand is van de zes gemeenten die aan de gemeenschappelijje regeling Soweco deelnemen de op een na grootste participant en fractievoorzitter Walraven van de VVD aldaar heeft zich ook met vragen tot verantwoordelijke wethouders Binnenmars van Sociale Zaken en Scholten van Financiën gericht over de volgens de lokale liberale leider veronachtzaamde actieve informatieplicht.