Tubbergen stemt in met de bouw van vijftig woningen op De Esch

Tubbergen - Het gemeentebestuur van Tubbergen stemt onder voorwaarden in met de bouw van vijftig woningen op de plek van het voormalige tuincentrum op de markante es bij het monument voor Schaepman aan de Almeloseweg in de hoofdkernder gemeente. Ook kan het college van burgemeester en wethouders leven met het aan het perceel trekken van naastliggende gronden.

De projectontwikkelaar De Esch (bouwbedrijf Stegginkuit Reutum) diende bij de gemeente een plan in voor het optrekken van vijftig huizen en bijbehorende voorzieningen. Er worden zowel woningen voor jongeren als voor ouderen gebouwd. Het toezeggen van medewerking aan dit plan betekent volgens wethouder De Witte niet dat dit de schop rap in de grond kan, maar er zit volgens hem wel weer 'schot in de zaak'. Hij maakt als gezegd gewag van voorwaarden, waarin begrepen de toekomstige verkeerssituatie en de waterhuishouding. De gemeente deelt op deze punten de zorgen van omwonenden en vindt 'dat er aantoonbaar sprake moet zijn van een verkeersveilige situatie'.

Bij een aantal omwonenden zou verwarring zijn ontstaan over de rol van de gemeente en daarrom zijn met hen zijn 'meerdere gesprekken gevoerd'. In deze gesprekken kwamen onder andere het proces en de rol van de gemeente ter sprake. De gemeente verwacht van de projectontwikkelaar dat die de buurt zal blijven betrekken bij de planvorming teneinde voor voldoende draagvlak zorgen. Dat is ook in het belang van de ontwikkelaar, want voortkomt bezwaarprocedures en dus vertraging.

De gemeente heeft naar eigen zeggen óók een belang. De Witte: 'Een nieuwe locatie waar gebouwd kan worden, biedt perspectief voor Tubbergen. In dat opzicht ga ik voor daadkracht en voortvarendheid, maar wel met een gezonde balans tussen belangen van alle partijen.'