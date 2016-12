Hereniging van kinderen der Hervorming/Doleantie in Vroomshoop

Vroomshoop - De kerkenraden van de Nederlands Hervormde en de Gereformeerde Kerk te Vroomshoop grijpen het Lutherjaar 2017, vijfhonderd jaar na de Hervorming, aan om te gaan samenwonen. Na ruim anderhalve eeuw gescheiden beleven en geloven smelten ze weer samen; eigenlijk een vorm van hersteld verband, want de gereformeerden/dolerenden zijn feitelijk uitgetreden hervormden die zich bleven versplinteren.

Overigens waren beide denominaties sedert 21 jaar in Vroomshoop al wel Samen op Weg en nu dit proces volwassen mag heten is het de tijd voor hergroepering, mede vanwege tijdgeest en afnemende aantallen lidmaten/inkomstenbronnen.

De hereniging werd 5 januari 2014 voorzegd toen de voorzitters der beide kerkeraden een federatieovereenkomst tekenden, waarmee de Protestantse Gemeente in Wording te Vroomshoop in het kader van het landelijk PKN-verband een formele status kreeg en 8 januari van het Luther-jaar vindt de bezegeling van de fusie plaats.

De huidige kerk der hervormden in Vroomshoop aan de Hoofdstraat dateert van 1870, al grepen diverse renovaties plaats, waarbij het hervormde verenigingsgebouw Ons Centrum werd betrokken. Het godshuis der gereformeerden kerk ontstond in 1864 op de hoek van de Hoofdstraat en de Julianastraat. In 1984 werd een nieuw kerkelijk centrum aan de Julianastraat betrokken. Het gereformeerde verenigingsgebouw Irene werd toen verkocht.