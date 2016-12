Meer geldstromen voor matches op de arbeidsakker in Twente

Hengelo - Onlangs hebben het UWV (uitkeringsinstantie), het ROC van Twente (middelbaar beroepsonderwijs) en de veertien Twentse gemeenten ingestemd met een financieringsvoorstel van het Leerwerkloket Twente. Gedurende vijf jaar dragen ze elk minimaal 75.000 per jaar bij. Ook het AOC Oost komt financieel over de brug, op projectbasis. Bovendien vertsterkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf het komende jaar Leerwerkloket Twente een structurele financiering van een ton. ‘We krijgen die bijdrage omdat we er in Twente in zijn geslaagd om écht samen op te trekken, zegt wethouder Ten Heuw van Hengelo.

Het aantal banen in Twente groeit volgens de onlangs verschenen Twente Index sneller dan in de rest van Nederland. Dit zou de kans op een (andere) baan moeten vergroten, maar Ten Heuw tempert dit optimisme. Het is volgens haar van belang dat werknemers, werkzoekenden én scholieren een nauwgezet beeld hebben van welke functies er voor hen op de huidige arbeidsmarkt beschikbaar zijn. En voor welke functies ze in aanmerking kunnen komen met wat bijscholing of erkenning van verworven competenties; er zijn nog te veel mismatches.



Om zulks te veranderen speelt het Leerwerkloket Twente een belangrijke rol. 'Ik ben blij dat we in onze regio de handen op elkaar Hebben gekregen, zodat het Leerwerkloket zich ook de komende jaren vanuit het Werkplein Twente kan blijven inzetten’, stelt de wethouder die vanwege het succes sinds kort landelijk als ambassadeur van Leerwerkloket optreedt.

Ten Heuw zou graag dat dat Twentse voorbeeld elders in den lande navolging krijgt. Om die reden is ze tot landelijke ambassadeur benoemd van Leren en Werken. In een communiqué zegt ze: ‘Bijscholing en omscholing worden steeds belangrijker. Door allerlei ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt snel. Om weer aan de slag te komen,maar ook om mensen fit te houden voor de arbeidsmarkt is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen.