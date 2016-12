Begin volgend jaar nieuwe coalitie: CDA met splinters ABD en VVD

Denekamp - Er zal begin volgend jaar, mogelijk volgende maand al, een bijna gehalveerd college van burgemeester en wethouders aantreden. Het zal in plaats van vijf drie wethouders tellen, al neemt de formatie af tot vier omdat er geen partimers meer zijn in in het dagelijks bestuur.

Na voorbereidend werk van informateur Jansen, voormalig commissaris van Overijssel, zal formateur Lemstra, voormalig burgemeester van Hengelo, een college zonder Lokaal Dinkelland presenteren, waarbij het CDA als vaandeldrager van de coalitie wethouder Duursma in de ring houdt, wethouder Steggink namens ABD (Algemeen Belang Dinkelland: de tweekoppige afscheiding van Lokaal Dinkelland) als wethouder aanblijft en de eveneens tweekoppige VVD van oppositiepartij wordt bevorderd tot coalitiepartij, waarbij fractieleider Brand in beeld is wethouder te worden.

Bij de bespreking van het rappport Jansen laaiden recent de gemoederen hoog op. Zo sprak fractieleider Ten Dam van Lokaal Dinkelland over hoogverraad en zetelroof, waarmee ze de twee uitgetreden raadsleden werden bedoeld, die ze als 'een verdwaald duo' betitelde, maar die op hun beurt erop wezen dat de acht raadsleden nu nu nog Lokaal Dinkelland vormen 752 stemmen kregen, ook slechts twee volle raadszetels.