Krap miljoen euro subsidie per hectare zonnepark in Greune Weuste

Wierden - Er zal als alles meezit in het voorjaar een zonnepark worden aangelegd in Weuste-Noord te Wierden nu minister Kamp van Economische Zaken en Energievoorziening vier miljoen euro aan subsidie heeft torgezegd. Dat is bijna een miljoen per hectare, want de zogenoemde Greune Weuste omspant 4,5 hectare die eerder was voorbestemd als bedrijvenpark. De gemeente boekt al zo'n 1,7 miljoen af.

De ontwikkeling van de Greune Weuste ligt in handen van de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter. De bedoeling is de weilanden te 'beplakken' met zo'n vijftienduizen zonnepanelen, voor plaatselijke elektriciteitsproductie, waarmede circa duizend huishoudens zouden kunnen voorzien van stroom.

De subsidie komt goed uit omdat de stichting onder voorzitterschap van Barkel-ondernemer Boom met als drijvende kracht Duplicase-ondernemer en ChristenUnie-politicus Van Dorth daarvan afhankelijk zijn voor hun verdienmodel. De toekenning van de rijksbijdrage is ook een energiek afscheidscdaeau voor wethouder De Putter van Economie en Energie (de lokale Kamp) die vanwege gezondheidsklachten per januari terugtreedt.