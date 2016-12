Nauta beste bestuurder Twente, Eerenberg twee, Van Vlaanderen drie

Goor/Markelo- Ellen Nauta, burgemeester van de gemeente Hof van Twente, is volgens nieuws- en opiniekrant de Roskam de beste bestuurder van Twente in het bijna verstreken jaar 2016. Al zo'n twintig jaar verkiest de Roskam elk jaar de beste bestuurder. Daarbij geldt vooral wat de burgemeesters en wethouders waarmaken van hun beloften en voornemens. Bereiken ze wat ze beogen. Komt er iets terecht van datgene waar ze zich druk voor (zeggen te) maken.

01 (09) Ellen Nauta (Hof van Twente, CDA)

Nauta toont zich in een bestuurder die op haar plaats is in de gemeente die ze nu een aantal jaren als burgemeester dient. Ze lijkt haar plek en stiel gevonden te hebben , vertoont natuurlijk overwicht, bestuurlijke/politieke handigheid en (ver)bindende kracht, in de gemeente, in gemeenschap, in de gemeenteraad, zowel in ceremoniële als in informele omstandigheden. Ook ontpopt Nauta zich ieman die zich los van de Hof ook in de rest van Twente steeds meer laat gelden en een stempel drukt.

Nauta kan net zo makkelijk liflaffen met peetoom-proza als blafbijten bij helena-hekserij. In veel van wat ze doet en zegt bij uiteenlopende gelegenheden klinkt door dat ze altijd naar oplosssingen zoekt, maar als zulks onmogelijk blijkt niet te beroerd is een besluit te nemen, daarnaar handelt en knopen doorhakt. Het liefst goedschikt, anders maar kwaadschiks.

In haar bestuurlijke opvattingen glimmert een oogstreling voor lokale tradities, gewoonten en gebruiken mee, maar ook duidingsdrift over wereldpolitiek, waarbij ze compromisloos hamert op het het belang van de verworven vrijheid en de democratische rechtsstaat in 'een wereld met heftige bewegingen' (quote kersttoespraak)

Nauta, van-huis-uit historicus, constateert dat de wereld steeds verder uit elkaar drijft, met 'wankelende democratieën in de westerse wereld en zich nestelende dictaturen'. Haar betrokkenheid bij de afzienbare dorpensamenleving is even manifest als die bij de grote wereld, waarbij het ene uit het andere lijkt voor te komen. Bij alles waarover Nauta zich in de Hof en de rest van Twente uitlaat resoneert de rest van de wereld mee. Een contextburgemeester. Dat had de Hof van Twente nodig na de na de lapzwanzende periode van burgemeester Kok en de driftbuirijke periode van burgemeester Kok. Er trad nu ruim drie en een half jaar geleden een burgemeester aan die in veel opzichten Bijleveld-gelijk is (kordaat, schrander, flegmatiek én vrouw), met het verschil dat Bijleveld vooral vormde en Nauta ook hervormt.

De beste bestuurder van Twente in 2016 heeft in de Hof van Twente betrekkelijke rust en vrede gebracht, waarin de wolf (Rijkens) en het lam (Nijhof) zelfs bijeenliggen, waardoor ze de blik meer en meer verbreedt naar de regio Twente. Als haar collega Van Veldhuizen de aanvoerder van het stedelijk gebied is, dan ontpopt Nauta zich als de natuurlijke leider van het platteland met zijn boerenstand en zijn naturschoon. Voor één Twente kunnen stad en land niet zonder elkaar. Voor de Repubkiek wordt 2017 een belangrijk jaar.

02 (04) Eelco Eerenberg (Enschede, D66)

03 (07) Peter van Vlaanderen (Haaksbergen, Leefbaar)

04 (06) Rob Welten (Borne, CDA)

05 (10) Loes Stokkelaar (Dinkelland, Lokaal Dinkelland)

06 (12) Jon Hermans (Almelo, VVD)

07 (16) Thomas Walder (Hellendoorn, D66)

08 (18) Arco Hofland (Rijssen-Holten, CDA)

09 (--) Onno van Veldhuizen (Enschede, D66)

10 (03) Ben Beens (Rijssen-Holten, SGP)

11 (--) Eric Kleissen (Dinkelland, CDA)

12 (02) Mariska ten Heuw (Hengelo, SP)

13 Alex Langius (Almelo, ChristenUnie)

14 (01) Ellen Prent (Haaksbergen, PvdA)

15 (23) Joop Hassink (Losser, CDA)

16 (19) Roy de Witte (Tubbergen, CDA)

17 (--) Bert Tijhof (Rijssen-Holten, ChristenUnie)

18 (20) Claudio Bruggink (Hengelo, D66)

19 (--) Michael Sijbom (Losser, CDA)

20 (--) Anja van den Dolder (Hellendoorn, ChristenUnie)

21 (24) Dianne Span (Wierden, CDA)

22 (08)) Jurgen van Houdt (Enschede, ChristenUnie)

23(17) Javier Cornelissen (Almelo, SP)

24 (--) Wim Meulekamp (Hof van Twente, VVD)

25 (21) Jan Bron (Hengelo, PvdA)