Eerste maand nieuwe jaar beslissend voor de Agenda van Twente

Enschede/Vroomshoop – In de eerste weken van het nieuwe jaar moeten de veertien gemeenten van Twente al meteen naarstig aan de slag met de regionale agenda. In de derde week van januari staat namelijk een beslissende bijeenkomst voor de gemeenteraden op stapel. Dan moet duidelijk worden welke zaken de gemeenten gezamenlijk meerjarig willen oppakken, met concrete projecten en met een kostenverdeling. Nog in het eerste kwartaal zou elke gemeenteraad het benodigde geld beschikbaar moeten stellen.

Er zit veel druk op de ketel. Een aantal gemeenten staat uiterst gereserveerd tegenover een nieuwe Agenda van Twente. De huidige loopt eind volgend jaar af en was goed voor tien jaar acht miljoen voor bovengemeentelijke investeringen in Twente. Het bedrag van tachtig miljoen kwam beschikbaar uit de dividenden van het afvalverwerkings- en energieopwekkingsbedrijf Twence, dat eigendom is van de veertien gemeenten.

De meeste gemeenten willen per se niet dat Twence opnieuw dividend uitkeert aan de gezamenlijke gemeenten, maar dat het tarief ‘voor de burger’ (de zogenoemde afvalstoffenheffing) door diezelfde gemeenten navenant moet worden verlaagd, ofschoon er tot op heden geen enkele gemeente is die dit garandeert.

Om voor 2018 in de eigen begroting geld voor een nieuwe Agenda van Twente vrij te spelen dient elke gemeente daar reeds in het voorjaar van 2017 bij het vaststellen van het meerjarenperspectief rekening mee te houden.

Nog los hiervan moeten de gemeenten overeenstemming zien te bereiken over wat de gezamenlijke projecten zijn, wat ze moeten/mogen gaan kosten en welke prioritering ze krijgen. Op basis daarvan zullen colleges en raden volgens het 'what’s in it for me’- principe afwegen wel of niet mee te doen. Over de vraag of er per project kan worden meegedaan (‘coalitions of the willing’ volgens het zogenaamde cafetariamodel) bestaan in Twente - overigens naar oeroud regionaal gebruik - diepe verschillen van mening.