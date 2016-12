Onmin en vragen over festival Memphis Heart & Soul in Enschede

Enschede – De raadsfractie van de PvdA in Enschede wil van het college van burgemeester en wethouders weten of het gepoogd heeft te voorkómen dat het festival Memphis Heart & Soul ten onder gaat aan elkaar bekampende organisatoren, zijnde het gelijknamige stichtingsbestuur en de uitvoerende organisatiegroep. ‘Wat heeft het college ondernomen om te zorgen dat er één aanvraag komt en dat partijen weer gezamenlijk een succesvol festival kunnen organiseren?’, vraagt het PvdA-raadslid Ten Thije in de bief aan het college.

De aanleiding is dat het college recent de subsidieaanvraag voor een nieuwe editie van het festival terzijde heeft gelegd. De geestelijke vaders van het festival zijn voormalig stadspromotiebaas Wendrich, uitvoerderscaptain Berends en directeur Van der Wal van poppodium Atak. Er is sprake van onmin met het driekoppige bestuur, bestaande uit fiscalist Jongbloed, nanotechnoloog Blank en horecauitbater Russeler.

Net als de PvdA vinden zes culturele instituties in Enschede en ander belangensegmenten ter stede dat het college moet zorgen dat het festival linksom of rechtsom voor de stad behouden wordt. Dat zijn Atak, Wilminktheater, Kaliber Kunstenschool, ArtEZ Kunstacademie, Reisopera, Orkest van het Oosten, Concordia, Winkelhart en Vereniging Horeca Stad Enschede.

Ten Thije voert daarbij nog aan dat het beëindigen van het succesrijke festival door de subsidie niet te verstrekken een vorm van kapitaalvernietiging/desinvestering zou zijn.