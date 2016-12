Verhuurders en winkeliers in Nijverdal dokken voor gratis parkeren

Nijverdal - Bij elkaar 49 pandeigenaren in het centrum van Nijverdal brengen 441.000 euro bijeen om de herinrichting/metamorfose van het winkelgebied mogelijk te maken, inclusief het gratis parkeren op maaiveldniveau. Er komt wel een blauwe zone en voor het stallen van de auto in de parkeergarage moet nog wel worden betaald. De winkeliers/ondernemers stelden eerder al dat ze bereid zijn de portemonnee te trekken door via reclamebelasting 380.000 bij te dragen.

Bij elkaar is dit niettemin minder dan de commerciële bijdrage van 1,25 miljoen euro waarmede het college van burgemeester en wethouders in de planvorming rekening had gehouden. Over de inning en toedeling der middelen aan de gemeente ontfermt zich Stichting Promotie Nijverdal.

Naast het afschaffen van het betaald parkeren is een belangrijk element in het zogenoemde Masterplan voor Nijverdal de herinrichting van de Grotestraat, oftewel de voormalige N35, die in de toekomst als verblijfsgebied zal dienen, een flaneerzone (waar Nijverdal in de jaren zestig en zeventig bekend om stond), met winkels, horeca, groenvoorzieningen en een watergoot.

De provincie Overijssel zegde eerder al een bedrag van drie ton toe. Niettemin moet de gemeente Hellendoorn door een mindere bijdrage van de eigenaren en uitbaters van onroerend goed een extra bedrag van 365.000 euro investeren. Dat geld kan volgens wethouder Beintema van Financiën ten laste worden gebracht van de algemene reserve. De gemeenteraad droeg de wethouder door de aanvaarding van een amendement unaniem op van het verwachte rekeningoverschot over 2016 drie ton te gebruiken voor aanvulling van de reserve en als het overschot minder is het in zijn geheel aan de vleespotten ten gemeentehuize toe voegen, waarin Beintema toestemde.